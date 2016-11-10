Компанія "Біокон" допомогла нардепу В.Хомутинніку коштами в розмірі 840 тис. грн - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Народний депутат Віталій Хомутиннік, який є головою депутатської групи "Відродження" та членом Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики отримав фінансову допомогу від однієї з комерційних компаній. Такі дані містяться в електронній декларації нардепа, повідомляє телеканал "24", передає УНН.
Так, група компаній "Біокон", яка спеціалізується на наданні складських послуг іноземним фармацевтичним компаніям і їх українським резидентам, надала політику 840 тис. гривень.
Як сказано у декларації, перерахував ці кошти В.Хомутинніку особисто президент "Біокону" Олександр Яворський.
Сам нардеп, коментуючи цю обставину, сказав, що О.Яворський таким чином повертає йому борги.
При цьому, журналісти виявили, що президент "Біокону" не перший раз надає В.Хомутинніку значні суми.
Так, ще одна декларація нардепа містить згадку про "фінансову допомогу" з боку того ж О.Яворського в розмірі 523 400 гривні. Таким чином, "Біокон" в цілому перерахував Хомутинніку більше 1 360 000 грн.
ЗМІ також зазначають, що в кластері фірм групи "Біокон" В.Хомутинник має свою (задекларовану) компанію - "Аркамед".
Як повідомляв УНН, у НАБУ створили робочі місця для співробітників НАЗК для перевірки е-декларацій.