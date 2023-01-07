Компания Asus анонсировала создание ноутбуков, оснащенных 3D-дисплеем: очки не понадобятся

Детали

Для некоторых компаний, которые продают игровые и ориентированные на творчество ноутбуки, 3D без очков стало чем-то вроде мечты. Компания Acer впервые попыталась это сделать еще в 2021 году. Ее технология SpatialLabs, которая использует комбинацию стереокамеры, оптического об’ектива и технологии рендеринга в реальном времени для создания весьма реалистичных 3D-изображений, с тех пор нашла свое применение в ряде ноутбуков, включая игровую установку Predator Helios 300.

В этом году настала очередь Asus. Компания анонсировала Spatial Vision — “технологию 3D OLED без очков (автостереоскопического дисплея)”.

Технологией Spatial Vision будут оснащены ноутбуки ProArt StudioBook 16 3D OLED (H7604) и Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604), которые выйдут в втором квартале этого года.

Ноутбуки будут оснащены 16-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3200×2000 и частотой обновления 120 Гц. Технология будет использовать комбинацию двояковыпуклой линзы и передовой технологии камеры слежения за глазами. Они воспроизводят отдельные изображения для каждого глаза и следят за положением вашей головы и глаз, чтобы соответствующим образом настроить их.

У Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED используется трекпад с поддержкой стилуса, а также элемент управления Asus Dial, который дает быстрый доступ к функциям в многих приложениях, связанных с творчеством. Пользователи таких дисплеев могут переключаться между режимами 2D и 3D.

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