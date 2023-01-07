Компанія Asus анонсувала створення ноутбуків, оснащених 3D-дисплеєм: окуляри не знадобляться
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Компанія Asus анонсувала створення ноутбуків, які оснащені 3D-дисплеєм. Це дозволяє працювати з тривимірним контентом без спеціальних окулярів (автостереоскопічного дисплея). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
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Для деяких компаній, які продають ігрові та орієнтовані на творчість ноутбуки, 3D без окулярів стало чимось на кшталт мрії. Компанія Acer вперше спробувала це зробити ще в 2021 році. Її технологія SpatialLabs, яка використовує комбінацію стереокамери, оптичного об’єктива і технології рендеринга в реальному часі для створення досить реалістичних 3D-зображень, з тих пір знайшла своє застосування в ряді ноутбуків, включаючи ігрову установку Predator Helios 300.
Цього року настала черга Asus. Компанія анонсувала Spatial Vision — “технологію 3D OLED без окулярів (автостереоскопічного дисплея)”.
Технологією Spatial Vision будуть оснащені ноутбуки ProArt StudioBook 16 3D OLED (H7604) та Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604), які вийдуть у другому кварталі цього року.
Ноутбуки будуть оснащені 16-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 3200×2000 і частотою оновлення 120 Гц. Технологія використовуватиме комбінацію двоопуклої лінзи та передової технології камери відстеження очей. Вони відтворюють окремі зображення для кожного ока та слідкують за положенням вашої голови й очей, щоб відповідним чином налаштувати їх.
У Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED використовується трекпад з підтримкою стилуса, а також елемент управління Asus Dial, який дає швидкий доступ до функцій у багатьох програмах, пов’язаних із творчістю. Користувачі таких дисплеїв можуть перемикатися між режимами 2D і 3D.
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