Компания Apple остановила работу рекламы в App Store для России

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"Apple Search Ads была приостановлена в App Store в России до дальнейшего уведомления. Все кампании Apple Search Ads, запущенные в App Store в России, приостановлены, и ни одна новая кампания не будет иметь права запускаться в App Store в России на период приостановки", - говорится в сообщении.

Напомним

Apple прекратила продажу своей техники на официальном онлайн-магазине в России.