Компания Apple остановила работу рекламы в App Store для России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Компания Apple остановила работу рекламы в App Store для России. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, а также информирует Bloomberg, передает УНН.
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"Apple Search Ads была приостановлена в App Store в России до дальнейшего уведомления. Все кампании Apple Search Ads, запущенные в App Store в России, приостановлены, и ни одна новая кампания не будет иметь права запускаться в App Store в России на период приостановки", - говорится в сообщении.
Напомним
Apple прекратила продажу своей техники на официальном онлайн-магазине в России.