Компанія Apple зупинила роботу реклами в App Store для Росії

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"Apple Search Ads було призупинено в App Store в Росії до подальшого повідомлення. Усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в Росії, призупинено, і жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в Росії на період призупинення", – йдеться в повідомленні.

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Apple припинила продаж своєї техніки на офіційному онлайн-магазині в Росії.