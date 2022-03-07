Компанія Apple зупинила роботу реклами в App Store для Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Компанія Apple зупинила роботу реклами в App Store для Росії. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, а також інформує Bloomberg, передає УНН.
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"Apple Search Ads було призупинено в App Store в Росії до подальшого повідомлення. Усі кампанії Apple Search Ads, запущені в App Store в Росії, призупинено, і жодна нова кампанія не матиме права запускатися в App Store в Росії на період призупинення", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Apple припинила продаж своєї техніки на офіційному онлайн-магазині в Росії.