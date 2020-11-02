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Комитет сегодня планирует рассмотреть подготовку к первому чтению законопроекта о бюджете-2021

Комитет сегодня планирует рассмотреть подготовку к первому чтению законопроекта о бюджете-2021

Киев  •  УНН

 • 7996 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета сегодня планирует рассмотреть подготовку к первому чтению законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Комитета.

“2 ноября 2020 года в 17:00 планируется заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на заседании Комитета по вопросам бюджета планируют рассмотреть о проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины “О рынке природного газа”) в реестре. № 4119 (доработанный) от 27.10.2020 г., поданный народными депутатами Украины Арахамией Д.Г., Шипайло А.И., Трухиным А.Н. и другими, и альтернативные законопроекты в реестре. № 4119-1 от 30.09.2020 г., поданный народным депутатом Украины холодов А.И., и в реестре. № 4119-2 от 30.09.2020 г., поданный народным депутатом Украины Торохтием Б. и проект Закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (реестр. № 4100 от 15.09.2020), поданный Кабинетом Министров Украины.

“О подготовке к первому чтению законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2021 год (рег. № 4000 от 14 сентября 2020 года), поданного Кабинетом Министров Украины”, — отмечается в повестке дня.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 5 ноября, планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете на 2021 год и президентский законопроект о инвестиционных нянях.

Украинские Национальные Новости

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