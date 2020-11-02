Комітет сьогодні планує розглянути підготовку до першого читання законопроекту про Бюджет-2021

“2 листопада 2020 року о 17:00 планується засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на засіданні Комітету з питань бюджету планують розглянути про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”) за реєстр. № 4119 (доопрацьований) від 27.10.2020 р., поданий народними депутатами України Арахамією Д.Г., Шипайлом О.І., Трухіним О.М. та іншими, та альтернативні законопроекти за реєстр. № 4119-1 від 30.09.2020 р., поданий народним депутатом України Холодовим А.І., і за реєстр. № 4119-2 від 30.09.2020 р., поданий народним депутатом України Торохтієм Б.Г. та проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4100 від 15.09.2020), поданий Кабінетом Міністрів України.

“Щодо підготовки до першого читання законопроекту про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000 від 14 вересня 2020 року), поданого Кабінетом Міністрів України”, — зазначається в порядку денному.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 5 листопада, планує розглянути законопроект про Державний бюджет на 2021 рік та президентський законопроект про інвестиційних нянь.