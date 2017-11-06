Комитет по вопросам нацбезопасности не определился относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса

"Депутаты от фракции "Самопомощь" сорвали комитет", - считает глава комитета Сергей Пашинский.

Сегодняшнее заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. Депутаты обсудили некоторые поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса в рамках подготовки соответствующего законопроекта ко второму чтению.

"Мы настроены принять этот закон", - добавил парламентарий.

Напомним, в парламентский комитет по нацбезопасности поступило более 2000 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.