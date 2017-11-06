Комитет по вопросам нацбезопасности не определился относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не принял никакого решения относительно президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, передает корреспондент УНН.
"Депутаты от фракции "Самопомощь" сорвали комитет", - считает глава комитета Сергей Пашинский.
Сегодняшнее заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. Депутаты обсудили некоторые поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса в рамках подготовки соответствующего законопроекта ко второму чтению.
"Мы настроены принять этот закон", - добавил парламентарий.
Напомним, в парламентский комитет по нацбезопасности поступило более 2000 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.