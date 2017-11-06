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Комітет з питань нацбезпеки не визначився щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Київ • УНН

 • 7539 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не ухвалив жодного рішення щодо президентського законопроекту стосовно реінтеграції Донбасу, передає кореспондент УНН.

"Депутати від фракції "Самопоміч" зірвали комітет", - вважає очільник комітету Сергій Пашинський.

Сьогоднішнє засідання комітету не відбулося через відсутність кворуму. Депутати обговорили деякі поправки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу в рамках підготовки відповідного законопроекту до другого читання.

"Ми налаштовані ухвалити цей закон", - додав парламентар.

Нагадаємо, до парламентського комітету з нацбезпеки надійшло понад 2 тисячі поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

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