Комітет з питань нацбезпеки не визначився щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не ухвалив жодного рішення щодо президентського законопроекту стосовно реінтеграції Донбасу, передає кореспондент УНН.
"Депутати від фракції "Самопоміч" зірвали комітет", - вважає очільник комітету Сергій Пашинський.
Сьогоднішнє засідання комітету не відбулося через відсутність кворуму. Депутати обговорили деякі поправки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу в рамках підготовки відповідного законопроекту до другого читання.
"Ми налаштовані ухвалити цей закон", - додав парламентар.
Нагадаємо, до парламентського комітету з нацбезпеки надійшло понад 2 тисячі поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.