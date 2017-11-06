Комітет з питань нацбезпеки не визначився щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

"Депутати від фракції "Самопоміч" зірвали комітет", - вважає очільник комітету Сергій Пашинський.

Сьогоднішнє засідання комітету не відбулося через відсутність кворуму. Депутати обговорили деякі поправки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу в рамках підготовки відповідного законопроекту до другого читання.

"Ми налаштовані ухвалити цей закон", - додав парламентар.

Нагадаємо, до парламентського комітету з нацбезпеки надійшло понад 2 тисячі поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.