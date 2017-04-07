Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержит внедрение новой системы сбора отходов

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47892 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104250 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160301 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118246 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117562 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113125 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104665 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154608 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержит внедрение новой системы сбора отходов

Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержит внедрение новой системы сбора отходов

Киев  •  УНН

 • 11217 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержит законопроекты, которые будут решать проблемы сбора и утилизации отходов. Об этом в комментарии УНН сказал член Комитета, народный депутат Игорь Шурма.

"Украина, к сожалению, очень часто в простых вещах требует решений и подходов на уровне государства. Несмотря на то, что проблема утилизации и переработки мусора возложена на органы местного самоуправления, по моему убеждению, до тех пор, пока законодательно не будет урегулирована эта проблема, до тех пор эта проблема не сдвинется с места. Мы должны понять, что проблема мусора актуальна не только для Львова, это фактически проблема номер один для украинцев", - отметил И.Шурма.

По словам нардепа, ВР надо скорее рассматривать и принимать законопроекты, которые бы смогли решить вопрос сбора, переработки и утилизации отходов.

"По моему глубокому убеждению, в сессионный зал нужно вносить законопроекты, узаконивать эти вопросы (касающиеся решения проблем с мусором - ред.) и самое главное ставить ответственных, которые будут контролировать эти вопросы", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине в скором времени может появиться новая система сбора и утилизации тары. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

В Германии такая система популярна среди населения.

Как ранее сообщал УНН, волонтеры "TED ED" сняли видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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