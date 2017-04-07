Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержит внедрение новой системы сбора отходов

"Украина, к сожалению, очень часто в простых вещах требует решений и подходов на уровне государства. Несмотря на то, что проблема утилизации и переработки мусора возложена на органы местного самоуправления, по моему убеждению, до тех пор, пока законодательно не будет урегулирована эта проблема, до тех пор эта проблема не сдвинется с места. Мы должны понять, что проблема мусора актуальна не только для Львова, это фактически проблема номер один для украинцев", - отметил И.Шурма.

По словам нардепа, ВР надо скорее рассматривать и принимать законопроекты, которые бы смогли решить вопрос сбора, переработки и утилизации отходов.

"По моему глубокому убеждению, в сессионный зал нужно вносить законопроекты, узаконивать эти вопросы (касающиеся решения проблем с мусором - ред.) и самое главное ставить ответственных, которые будут контролировать эти вопросы", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине в скором времени может появиться новая система сбора и утилизации тары. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

В Германии такая система популярна среди населения.

Как ранее сообщал УНН, волонтеры "TED ED" сняли видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.