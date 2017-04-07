Комітет ВР з питань охорони здоров’я підтримає впровадження нової системи збору відходів

“Україна, на превеликий жаль, дуже часто у простих речах потребує рішень і підходів на рівні держави. Не дивлячись на те, що проблема утилізації і переробки сміття покладена на органи місцевого самоврядування, на моє переконання, до тих пір, поки законодавчо не буде врегульована ця проблема, до тих пір ця проблема не зрушиться з місця. Ми повинні зрозуміти, що проблема сміття актуальна не лише для Львова, це фактично проблема номер один для українців”, — зауважив І.Шурма.

За словами нардепа, ВР треба швидше розглядати та приймати законопроекти, які б змогли вирішити питання збору, переробки та утилізації відходів.

“На моє глибоке переконання, в сесійну залу потрібно вносити законопроекти, узаконювати ці питання (які стосуються вирішення проблем зі сміттям — ред.) і саме основне ставити відповідальних, які будуть контролювати ці питання”, — наголосив він.

Нагадаємо, в Україні незабаром може з’явитися нова система збору та утилізації тари. У Верховній Раді розглядають законопроекти, коли при поверненні пластикової тари до пунктів збору люди отримуватимуть гроші.

У Німеччині така система популярна серед населення.

Як раніше повідомляв УНН, волонтери “TED ED” зробили відеоролик, який демонструє, що відбувається у природі, коли пластикова тара не утилізовується належним чином.