Комитет ВР рассмотрит представление против Березкина 19 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Регламентный комитет Верховной Рады 19 ноября рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина. Об этом говорится на сайте комитета, передает УНН.
Три представления от Генпрокурора о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Березкина будут рассмотрены на заседании комитета Верховной Рады 19 ноября.
Начало заседания - в 14:00.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Станислава Березкина.
Ранее НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Впоследствии стало известно, в хищении 20 млн долларов "Ощадбанка", к которому мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.