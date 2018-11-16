Комітет ВР розгляне подання проти Березкіна 19 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Регламентний комітет Верховної Ради 19 листопада розгляне подання про зняття недоторканності з народного депутата Станіслава Березкіна. Про це йдеться на сайті комітету, передає УНН.
Три подання від Генпрокурора про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Березкіна будуть розглянуті на засіданні комітету Верховної Ради 19 листопада.
Початок засідання — о 14:00.
Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.
Раніше НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.