Комитет ВР поддержал представление Генпрокурора по Савченко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Регламентный комитет парламента принял решение поддержать представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Комитет пришел к выводу, что представление ГПУ относительно Н.Савченко является законным и рекомендовал передать его в сессионный зал парламента. Соответствующее решение поддержали все члены регламентного комитета.
Как сообщал УНН, Генпрокурор заявил, что в течение лета-осени 2017 года Рубан и Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта, в том числе среди офицеров ВСУ.
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.