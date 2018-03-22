Комітет ВР підтримав подання Генпрокурора щодо Савченко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Регламентний комітет парламенту прийняв рішення підтримати подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Комітет дійшов висновку, що подання ГПУ щодо Н.Савченко є законним, та рекомендував передати його до сесійної зали парламенту. Відповідне рішення підтримали всі члени регламентного комітету.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор заявив, що протягом літа-осені 2017 року Рубан та Савченко підшуковували співучасників та виконавців терористичного акту, зокрема серед офіцерів ЗСУ.
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.