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Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Киев  •  УНН

 • 8646 просмотра

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Комитет ВР по вопросам здоровья перенес рассмотрение изменений в законопроект №11493 о квотировании поставок лекарств. Фармсообщество опасается, что правки могут "протянуть" без должного обсуждения.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования перенес рассмотрение скандальных правок в законопроект №11493 о квотировании поставок лекарств и отмене скидок для аптек, против которых выступили участники фармрынка, пишет УНН со ссылкой на трансляцию заседания.

Детали

Сегодня, 9 декабря, состоялось заседание комитета, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту №11493, касающиеся квотирования поставок лекарств, единого электронного каталога и отмены скидок для аптек, что приведет к увеличению торговой наценки и, соответственно, удорожанию лекарств.

Однако, этот вопрос не включили в повестку дня и перенесли. Точной даты, когда будет рассматриваться этот вопрос, пока нет. Председатель комитета Михаил Радуцкий сообщил, что, вероятно, заседание состоится 19 декабря.

Как стало известно УНН из собственных источников, участники фармрынка опасаются, что рассмотрение изменений в законопроект №11493 перенесли намеренно, чтобы "протянуть" их, когда немного стихнет возмущение профессионального сообщества и не будет времени для всестороннего обсуждения. Как утверждают собеседники агентства, рассмотрение перенесли на 19 декабря и, возможно, комитет будет проведен утром, а далее правки к закону направят непосредственно в зал ВР и в тот же день проголосуют.

Ранее ряд фармацевтических ассоциаций открыто выступили против этих поправок в законопроект и просили пригласить их на заседание комитета, чтобы высказать свою позицию. В частности, против выступила Ассоциация фармацевтов Украины, Ассоциация "Производителей лекарств Украины" и ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата".

Кроме того, фармацевтическое сообщество обратилось к председателю по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой принять участие в рассмотрении поправок на заседании комитета по вопросам здоровья. Профессиональное сообщество обеспокоено тем, что внесение изменений приведет к потере 3,9 млрд гривен налоговых поступлений ежегодно и окажет негативное влияние на доступность лекарств в сельских и отдаленных, в частности прифронтовых районах.

Также фармацевты просили председателя антикоррупционного комитета Анастасию Родину вмешаться в обсуждение поправок к законопроекту №11493. По мнению представителей отрасли, предложенные изменения, включая квотирование поставок лекарств и запрет маркетинговых договоров, могут привести к закрытию аптек в малых населенных пунктах и подорожанию медикаментов для потребителей.

В Раде готовы к диалогу с участниками фармацевтического рынка по квотированию поставок лекарств9 дек. 2024, 10:57 • 12715 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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