В Раде готовы к диалогу с участниками фармацевтического рынка по квотированию поставок лекарств
Киев • УНН
Комитет ВР по вопросам здоровья рассмотрит поправки к законопроекту №11493 о квотировании поставок лекарств. Депутаты планируют обсудить с участниками фарм рынка пути удешевления лекарств для пациентов.
Сегодня, 9 декабря, члены Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрят поправки к законопроекту №11493, касающиеся квотирования поставок лекарств, единого электронного каталога и регулирования маркетинговых договоров. Народные депутаты планируют сделать лекарства более доступными в цене для пациента. И готовы обсуждать этот вопрос с участниками фарм рынка. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета Валерий Зуб.
"Наша задача-сделать лекарства более доступными для пациентов. Каким образом? Тут уже нужно, чтобы фармацевты нам сказали, что делать. Или закупочную цену уменьшить, или наценки уменьшить, или какие-то вводить специальные регулирующие механизмы. Но это нужно делать.
У нас сейчас будет подкомитет, я буду вносить предложение, чтобы мы на базе подкомитета или комитета собрались с производителями и аптечными сетями, и совместно пришли к единому мнению. Пусть они внесут свои предложения. Наша цель ясна - давайте услышим их", - сказал он.
Фармацевты просят Гетманцева не допустить дефицит лекарств из-за поправок к законодательству9 дек. 2024, 10:41 • 5025 просмотров
Добавим, что законопроектом также предлагается ограничить возможность для субъектов розничной торговли заключать договоры на маркетинговые услуги с производителями или поставщиками лекарственных средств. Комментируя это, Зуб заметил, что данную норму стоит закрепить за Кабмином.
"Мое предложение-все отдать на уровень КМУ, чтобы КМУ регулировал эти вопросы. Не закон, потому что закон – это, понимаете, довольно сложная процедура.
У нас есть КМУ, который должен следить за этим. Я тоже буду вносить такое предложение по маркетинговым платежам", - сказал он.