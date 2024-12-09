Фармацевты просят Гетманцева не допустить дефицит лекарств из-за поправок к законодательству
Киев • УНН
Фармацевтическое сообщество просит Гетманцева принять участие в рассмотрении поправок к законопроекту №11493. изменения могут привести к банкротству аптек и потере 3,9 млрд грн налоговых поступлений ежегодно.
Фармацевтическое сообщество Украины призвало председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева обеспечить участие в заседании Комитета по вопросам здоровья нации, где будут рассматриваться поправки к законопроекту №11493 "О лекарственных средствах", пишет УНН.
Ограничения, которые предлагается внести в законопроект разрушат стабильность рынка, приведут к банкротству аптек и поставщиков, что в конечном итоге повлечет дефицит лекарственных средств и подорожание лекарств для потребителей
Соответствующее письмо есть в распоряжении УНН.
Фармацевты предупреждают, что это также окажет негативное влияние на доступность лекарств в сельских и отдаленных, особенно прифронтовых районах.
"Это приведет к потере 3,9 миллиарда гривен налоговых поступлений ежегодно. Это прямой удар по государственной казне, который недопустим в сложное военное время. Кроме того, произойдет масштабная тенизация отрасли. Ведь участникам рынка придется искать обходные пути для продолжения своей деятельности, что только ухудшит прозрачность бизнес-среды", - отметили в Ассоциации.
Фармацевты призывают Даниила Гетманцева лично принять участие в заседании комитета и обеспечить, чтобы решения принимались с учетом интересов граждан и бизнеса. "Ваше лидерство и участие в заседании комитета помогут найти взвешенное решение, которое не поставит под угрозу экономику страны и доступность лекарств для граждан", — отмечают представители рынка.