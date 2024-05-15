Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ispaniyaИспания
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  116969 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  118335 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  146421 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  146436 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130144 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175184 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210374 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215007 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206071 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159933 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Новости по теме
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

  •  532 просмотра
США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах

США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах

  •  2290 просмотра
Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

  •  2500 просмотра
The Times: ХАМАС планировал создание базы в Турции

The Times: ХАМАС планировал создание базы в Турции

  •  221 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

  •  2211 просмотра
Блинкен спел в киевском баре

Блинкен спел в киевском баре

  •  2544 просмотра
Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

  •  6170 просмотра
В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

  •  6043 просмотра
На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

  •  8300 просмотра
Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

  •  7775 просмотра

Популярные

Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

  •  64412 просмотра
Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО

Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО

  •  63876 просмотра
"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon

"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon

  •  90666 просмотра
Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

  •  84853 просмотра
Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

  •  67584 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  288746 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  331831 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  332226 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  339078 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  348648 просмотра

Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Комитет по иностранным делам парламента Испании подавляющим большинством голосов признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал продолжить военную помощь Украине для защиты ее демократии и территориальной целостности от России.

Война •   •  532 просмотра
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах

США угрожают в корне пересмотреть двусторонние отношения с Грузией, если противоречивый закон об иностранных агентах вступит в силу, несмотря на протесты и президентское вето.

Общество •   •  2290 просмотра
США пересмотрят отношения с Грузией после вступления в силу закона об иноагентах

Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

США планируют расширить военный завод в Оклахоме, чтобы увеличить производство бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенной для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов, до 6-8 бомб в месяц к осени 2024 года.

Война •   •  2500 просмотра
Bloomberg: США планируют увеличить производство противобункерных авиабомб

The Times: ХАМАС планировал создание базы в Турции

Согласно документам, найденным израильскими военными, ХАМАС планирует создать секретные базы в Турции и других странах для координации атак на израильские объекты, включая убийства и саботажные операции.

Война •   •  221 просмотра
The Times: ХАМАС планировал создание базы в Турции

С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

Более 7 500 гражданских лиц, в том числе более 760 детей, были эвакуированы из приграничных районов Харьковской области с начала активных боевых действий на этой территории.

Общество •   •  2211 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали уже более 7500 гражданских

Блинкен спел в киевском баре

Государственный секретарь США Энтони Блинкен спел песню Нила Янга "Rockin' in the Free World" в одном из киевских баров во время своего визита в знак поддержки борьбы Украины за свободу.

Война •   •  2544 просмотра
Блинкен спел в киевском баре

Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Латвия выделит 10 миллионов евро на закупку более 3000 крупнокалиберных 155-мм артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  6170 просмотра
Латвия предоставит €10 млн на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

Движение транспорта на улице Антоновича в Киеве частично восстановлено после того, как аварийно-ремонтная бригада КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировала повреждение теплотрассы диаметром 1 метр, вызванное гидравлическими испытаниями.

Общество •   •  6043 просмотра
В Киеве на ул. Антоновича частично восстановлено движение транспорта после повреждения тепломагистрали - КГГА

На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток по всей линии фронта произошло 145 боевых столкновений, во время которых противник совершил 3 ракетных обстрела, более 320 вылетов беспилотников-камикадзе и более 2400 обстрелов украинских позиций, активно применяя авиацию и сбросив на Украину почти 70 управляемых авиационных бомб.

Война •   •  8300 просмотра
На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго

Аварийные отключения электроэнергии были осуществлены по всей Украине из-за значительного роста потребления электроэнергии, с которым не справилась энергосистема, что коснулось до 10% бытовых потребителей.

Общество •   •  7775 просмотра
Аварийные отключения света связаны со значительным ростом потребления - Укрэнерго