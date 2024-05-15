Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Комитет по иностранным делам Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) Испании на заседании 14 мая подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом пишет Радио свобода, передает УНН.

Детали

Во время голосования за принятие резолюции высказались 29 членов парламентского комитета, против проголосовали четыре и еще один - воздержался.

В резолюции, представленной депутатом от ультраправой партии Vox, профессором Карлосом Флоресом, описывается спланированный сталинским режимом голод 1930-х годов в тогдашней Советской Украине.

Там также перечислены парламенты стран, которые уже приняли решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Резолюция призывает правительство Испании признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида, публично почтить память жертв тех событий и "продолжать решительно поддерживать в рамках ЕС экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине для защиты ее демократии и территориальной целостности от авторитарного российского режима".

Дополнение

Голодомор - искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

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