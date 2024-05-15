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Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом і закликав допомагати Україні зброєю

Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом і закликав допомагати Україні зброєю

Київ • УНН

 • 111926 перегляди

Комітет у закордонних справах парламенту Іспанії переважною більшістю голосів визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і закликав продовжити військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від Росії.

Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Іспанії на засіданні 14 травня переважною більшістю голосів підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це пише Радіо свобода, передає УНН.

Деталі

Під час голосування за ухвалення резолюції висловились 29 членів парламентського комітету, проти проголосували чотири і ще один – утримався.

У резолюції, представленій депутатом від ультраправої партії Vox, професором Карлосом Флоресом, описується спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній Радянській Україні.

Там також перелічені парламенти країн, які вже ухвалили рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду, публічно вшанувати пам'ять жертв тих подій і "продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму".

Доповнення

Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

"Убрать" Голодомор, УПА і Джемілєва: в окупованому Криму нові зачистки в бібліотеках24.04.24, 17:02 • 15163 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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