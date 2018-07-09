Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ о нарушении прав человека и свобод в Крыму. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
“Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ „Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)“, представленный делегацией Украины”, — сообщил он.
“За” проголосовали 35 человек, против — 9, еще 7 воздержались.
Как отметил Р.Чубаров, теперь резолюцию рассмотрят на пленарном заседании ПА ОБСЕ, которое состоится 11 июля.
Напомним, в центре внимания летней сессии ОБСЕ будут проблемы борьбы с терроризмом, а также вопросы миграции и изменения климата.