Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму

“Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам только что поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ „Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)“, представленный делегацией Украины”, — сообщил он.

“За” проголосовали 35 человек, против — 9, еще 7 воздержались.

Как отметил Р.Чубаров, теперь резолюцию рассмотрят на пленарном заседании ПА ОБСЕ, которое состоится 11 июля.

Напомним, в центре внимания летней сессии ОБСЕ будут проблемы борьбы с терроризмом, а также вопросы миграции и изменения климата.