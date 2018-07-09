Комітет ПА ОБСЄ підтримав проект резолюції про порушення прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Комітет з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ про порушення прав людини і свобод в Криму. Про це повідомив в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Комітет з демократії, прав людини і гуманітарних питань щойно підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "Тривалі порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", поданий делегацією України", - повідомив він.
"За" проголосували 35 осіб, проти - 9, ще 7 утрималися.
Як зазначив Р.Чубаров, тепер резолюцію розглянуть на пленарному засіданні ПА ОБСЄ, яке відбудеться 11 липня.
Нагадаємо, в центрі уваги літньої сесії ОБСЄ будуть проблеми боротьби з тероризмом, а також питання міграції та зміни клімату.