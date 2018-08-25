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Комитет Конгресса США вызвал главу Twitter для дачи показаний

Киев • УНН

 • 10228 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США вызвал главу компании Twitter Джека Дорси для дачи показаний по поводу алгоритмов работы принадлежащей ему социальной сети и отслеживания публикуемой там информации. Как сообщается в пятницу в заявлении на сайте спецкомитета, слушания пройдут 5 сентября, передает УНН.

Комитет Конгресса США вызвал главу Twitter для дачи показаний

“Комитет намеревается задать сложные вопросы о том, как Twitter отслеживает и контролирует (публикуемую в соцсети) информацию, и мы с нетерпением ждем, что Дорси будет честен и открыт относительно сложного процесса алгоритмов компании и ее субъективных оценок по содержанию”, — указано в нем. Подчеркивается, что решение принято в связи с непрозрачностью механизмов работы социальной сети, которая вызывает опасения у американцев.

Ранее в пятницу представители министерства внутренней безопасности США и ФБР обсудили угрозу иностранного вмешательства и кибербезопасность на встрече с представителями Facebook и Microsoft. Информационный портал BuzzFeed сообщил, что указанные компании совместно с представителями от Twitter и Google проведут в пятницу закрытую встречу для обсуждения подготовки к промежуточным парламентским выборам в США, которые пройдут в 2018 году

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