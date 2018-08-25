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Комітет Конгресу США викликав главу Twitter для дачі показів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Комітет з енергетики та торгівлі Палати представників Конгресу США викликав голову компанії Twitter Джека Дорсі для дачі свідчень з приводу алгоритмів роботи належної йому соціальної мережі і відстеження інформації, що публікується там. Як повідомляється в п’ятницю в заяві на сайті спецкомітету, слухання пройдуть 5 вересня, передає УНН.

Комітет Конгресу США викликав главу Twitter для дачі показів

“Комітет має намір поставити складні питання про те, як Twitter відстежує і контролює (опубліковану в соцмережі) інформацію, і ми з нетерпінням чекаємо, що Дорсі буде чесний і відкритий щодо складного процесу алгоритмів компанії і її суб’єктивних оцінок за змістом”, — зазначено в ньому . Підкреслюється, що рішення прийнято у зв’язку з непрозорістю механізмів роботи соціальної мережі, яка викликає побоювання у американців.

Раніше в п’ятницю представники міністерства внутрішньої безпеки США і ФБР обговорили загрозу іноземного втручання і кібербезпека на зустрічі з представниками Facebook і Microsoft. Інформаційний портал BuzzFeed повідомив, що зазначені компанії спільно з представниками від Twitter і Google проведуть в п’ятницю закриту зустріч для обговорення підготовки до проміжних парламентських виборів в США, які пройдуть в 2018 році.

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