Комитет готов принять решение по законопроекту о нацбезопасности - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Комитет готов принять решение по законопроекту о нацбезопасности и отправить его на рассмотрение в сессионный зал. Об этом в кулуарах парламентских комитетов заявил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
"Мы очень в сжатые сроки подготовили необходимые расширения и согласования, поэтому мы могли принять решение уже сегодня, проголосовать в первом чтении завтра в 11:30", - сообщил Винник.
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Ранее народный депутат Украины Иван Винник сообщил, что в этот четверг Верховная Рада Украины может в первом чтении рассмотреть законопроект о национальной безопасности.