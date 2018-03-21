Комитет готов принять решение по законопроекту о нацбезопасности - нардеп

"Мы очень в сжатые сроки подготовили необходимые расширения и согласования, поэтому мы могли принять решение уже сегодня, проголосовать в первом чтении завтра в 11:30", - сообщил Винник.

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Ранее народный депутат Украины Иван Винник сообщил, что в этот четверг Верховная Рада Украины может в первом чтении рассмотреть законопроект о национальной безопасности.