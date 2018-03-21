Комітет готовий прийняти рішення щодо законопроекту про нацбезпеку – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Комітет готовий прийняти рішення щодо законопроекту про нацбезпеку і відправити його на розгляд до сесійної зали. Про це в кулуарах парламентських комітетів заявив народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.
“Ми дуже в стислі терміни підготували необхідні розширення і погодження, тому ми могли прийняти рішення вже сьогодні, проголосувати в першому читанні завтра в 11:30”, — повідомив Вінник.
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Раніше народний депутат України Іван Вінник повідомив, що в цей четвер Верховна Рада України може в першому читанні розглянути законопроект про національну безпеку.