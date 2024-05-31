Комиссия по журналистской этике исключила бывшего руководителя Укринформа из-за обвинений в цензуре

Комиссия по журналистской этике на внеочередном заседании исключила бывшего ген директора "Укринформа" из своего состава и выразила ему недоверие, передает УНН со ссылкой на сообщение комиссии.

Детали

Комиссия по журналистской этике провела внеочередное заседание 31 мая 2024 года в формате Zoom-конференции, в котором участвовали 11 членов КЖЭ.

Во время заседания КЖЭ, по факту обнародования информации о цензуре в Укринформ, в частности публикации на Украинской правде "все свои. Как офис президента берет под контроль Укринформ" от 29 мая 2024 года и публикации на общественном "Список желаемых/нежелательных спикеров по Черниговщине был и я за ним не работал": корреспондент "Укринформа" о "темниках"" от 30 мая 2024 года, комиссия единогласно приняла ряд решений.

"... выразить недоверие члену комиссии по журналистской этике Алексею Мацуке; остановить полномочия члена комиссии по журналистской этике Алексея Мацуки в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.