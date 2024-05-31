Комісія з журналістської етики виключила колишнього керівника Укрінформу через звинувачення в цензурі
Київ • УНН
Комісія з журналістської етики одноголосно висловила недовіру і призупинила членство в ній колишнього генерального директора "Укрінформу" Олексія Мацуки після публікацій про цензуру.
Комісія з журналістської етики на позачерговому засіданні виключила колишнього гендиректора "Укрінформу" зі свого складу та висловила йому недовіру, передає УНН із посиланням на повідомлення Комісії.
Деталі
Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання 31 травня 2024 року у форматі Zoom-конференції, в якому брали участь 11 членів КЖЕ.
Під час засідання КЖЕ, за фактом оприлюднення інформації про цензуру в УКРІНФОРМ, зокрема публікації на Українській правді "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" від 29 травня 2024 року та публікації на Суспільному "Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент "Укрінформу" про "темники"" від 30 травня 2024 року, Комісія одноголосно ухвалила низку рішень.
"... висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці; зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри", - йдеться у повідомленні.