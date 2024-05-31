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Комісія з журналістської етики виключила колишнього керівника Укрінформу через звинувачення в цензурі

Комісія з журналістської етики виключила колишнього керівника Укрінформу через звинувачення в цензурі

Київ • УНН

 • 39864 перегляди

Комісія з журналістської етики одноголосно висловила недовіру і призупинила членство в ній колишнього генерального директора "Укрінформу" Олексія Мацуки після публікацій про цензуру.

Комісія з журналістської етики на позачерговому засіданні виключила колишнього гендиректора "Укрінформу" зі свого складу та висловила йому недовіру, передає УНН із посиланням на повідомлення Комісії.

Деталі

Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання 31 травня 2024 року у форматі Zoom-конференції, в якому брали участь 11 членів КЖЕ.

Під час засідання КЖЕ, за фактом оприлюднення інформації про цензуру в УКРІНФОРМ, зокрема публікації на Українській правді "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" від 29 травня 2024 року та публікації на Суспільному "Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент "Укрінформу" про "темники"" від 30 травня 2024 року, Комісія одноголосно ухвалила низку рішень.

"... висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці; зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

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