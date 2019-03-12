Комиссия по расследованию хищений в ВСУ изменила место заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая будет расследовать хищения в оборонной сфере в 2004-2017 годах, перенесла место своего первого заседания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
Комиссия планировала заседать в помещении Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, однако по новым данным она соберется 14 марта в конференц-зале Совета. Начало планируется в 14:15.
На заседание приглашены представители Генпрокуратуры, военной прокуратуры, НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Госфискальной службы, Минобороны и концерна "Укроборонпром".
Как сообщал УНН, на заседание Временной следственной комиссии по хищению в ВСУ также приглашены бывший министр обороны Юрий Ехануров, бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко и бывший начальник генштаба Иван Свид.
Напомним, дела о коррупции в оборонной сфере, которые выложили в недавнем журналистском расследовании, уже расследуют детективы НАБУ.