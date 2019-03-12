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Комісія з розслідування розкрадань в ЗСУ змінила місце засідання

Комісія з розслідування розкрадань в ЗСУ змінила місце засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що розслідуватиме розкрадання в оборонній сфері у 2004-2017 роках, перенесла місце свого першого засідання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВРУ.

Комісія планувала засідати у приміщенні Комітету з питань національної безпеки і оборони, проте за новими даними вона збереться 14 березня у конференц-залі Ради. Початок планується о 14:15.

На засідання запрошені представники Генпрокуратури, військової прокуратури, НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Держфіскальної служби, Міноборони та концерну "Укроборонпром".

Як повідомляв УНН, на засідання Тимчасової слідчої комісії з розкрадання у ЗСУ також запрошені колишній міністр оборони Юрій Єхануров, колишній в.о. міністра оборони Валерій Іващенко та колишній начальник генштабу Іван Свид. 

Нагадаємо, справи про корупцію в оборонній сфері, які виклали в недавньому журналістському розслідуванні, вже розслідують детективи НАБУ. 

Українські Національні Новини

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