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Комментаторы уже спорят, как меня убить: Грозев отреагировал на объявление его в розыск рф

Киев • УНН

 • 365661 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что не знает, на каком основании его объявили в розыск в россии. Он также опубликовал скриншоты комментариев под новостью о его розыске, где люди "спорят, как лучше убить" журналиста. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Twitter Грозева.

Детали

Грозев отметил, что не может комментировать эту новость, пока не ознакомлен с основанием, согласно которому кремль объявил расследователя в розыск. Он добавил, что это "неважно", поскольку россияне "годами ясно давали понять, что они боятся нашей работы и не остановятся ни перед чем, чтобы ее стереть".

Впоследствии Грозев опубликовал скриншоты комментариев под сообщением с новостью о его розыске.

Цитата

"Комментаторы под материалом о том, что я в розыске, спорят, как меня лучше всего убить: или кувалдой ("как сейчас модно"), или ядовитым зонтиком, или просто застрелить меня, "того болгарского цыгана", который "наверное румын". Ох, фашистская мразота, процветающая в россии", - написал он.

Commenters под покупкой о моем ходу на заполненном участке debate то, что лучше всего к случаю мо: whether by sledgehammer ("as is now fashionable"), or by poison umbrella, or just shoot me, "that Bulgarian gypsy" w это "probably Romanian". Oh, fascist scum, что thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

Напомним

Сегодня, 26 декабря, МВД РФ объявило в федеральный розыск расследователя Bellingcat Христа Грозева. В карточке говорится, что журналиста разыскивают "по статье УК". Какой именно неизвестно.

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