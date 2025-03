Коментатори вже сперечаються, як мене вбити: Грозєв відреагував на оголошення його у розшук рф

Деталі

Грозєв зазначив, що не може коментувати цю новину, поки не ознайомлений з підставою, згідно з якою кремль оголосив розслідувача у розшук. Він додав, що це "не має значення", оскільки росіяни "роками ясно давали зрозуміти, що вони бояться нашої роботи і не зупиняться ні перед чим, щоб її стерти".

Згодом Грозєв виклав скриншоти коментарів під дописом з новиною про його розшук.

Цитата

"Коментатори під матеріалом про те, що я в розшуку, сперечаються, в який спосіб мене найкраще вбити: чи кувалдою ("як зараз модно"), чи отруйною парасолькою, чи просто застрелити мене, "того болгарського цигана", який "напевно румун". Ох, фашистська мразота, яка процвітає в росії", - написав він.

Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer ("as is now fashionable"), or by poison umbrella, or just shoot me, "that Bulgarian gypsy" who is "probably Romanian". Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

Нагадаємо

Сьогодні, 26 грудня, МВС рф оголосило у федеральний розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. У картці йдеться, що журналіста розшукують "за статтею КК". Якій саме, невідомо.