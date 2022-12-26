рф оголосила в розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. МВС рф оголосило у федеральний розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, пише видання "Медіазона", вказавши, що виявила це в базі розшуку міністерства, інформує УНН.
Деталі
У картці йдеться, що Грозєва розшукують "за статтею КК". Якій саме, невідомо.
Доповнення
Христо Грозєв — журналіст-розслідувач та керівник проекту Bellingcat. Зокрема, він разом із командою російського опозиціонера Олексія Навального та іншими журналістами розслідував отруєння політика. Розслідувачі встановили, що до отруєння причетні вісім співробітників Інституту криміналістики фсб рф.