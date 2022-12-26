рф оголосила в розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва

Деталі

У картці йдеться, що Грозєва розшукують "за статтею КК". Якій саме, невідомо.

Доповнення

Христо Грозєв — журналіст-розслідувач та керівник проекту Bellingcat. Зокрема, він разом із командою російського опозиціонера Олексія Навального та іншими журналістами розслідував отруєння політика. Розслідувачі встановили, що до отруєння причетні вісім співробітників Інституту криміналістики фсб рф.