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Командующий Сил ТрО заявил, что потребность в комплектовании подразделений терробороны еще есть

Киев • УНН

 • 550988 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Несмотря на большое количество военнослужащих, находящихся в рядах территориальной обороны, в настоящее время существует потребность в комплектовании подразделений. Об этом на брифинге заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, передает корреспондент УНН.

Командующий Сил ТрО заявил, что потребность в комплектовании подразделений терробороны еще есть

Цитата

"Несмотря на то, что большое количество военнослужащих стоит в рядах территориальной обороны, потребность в комплектовании подразделений еще достаточна, то есть она есть. Не все бригады территориальной обороны успели отмобилизоваться. Сейчас мы провели мероприятие в Херсонской бригаде, которая не успела мобилизоваться в городе Херсоне в связи с оккупацией. Мы провели это мероприятие на территории Кировоградской и Запорожской областей. Сейчас они выполняют в полном составе задачи. И тоже самое мы проведем еще в некоторых областях, поэтому необходимость есть”, – отметил Галушкин.

Добавим

Во время брифинга командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин заявил, что некоторые из блокпостов в Киеве в ближайшее время могут убрать.

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