Командувач Сил ТрО заявив, що потреба у комплектуванні підрозділів тероборони ще є
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Незважаючи на велику кількість військовослужбовців, які перебувають у лавах територіальної оборони, наразі ще існує потреба у комплектуванні підрозділів. Про це під час брифінгу заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, передає кореспондент УНН.
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“Незважаючи на те, що велика кількість військовослужбовців стоїть в лавах територіальної оборони, потреба в комплектуванні підрозділів ще достатня, тобто вона є. Не всі бригади територіальної оборони встигли відмобілізуватися. Зараз ми провели такий захід у Херсонській бригаді, яка не встигла відмобілізуватися в місті Херсоні у зв’язку з окупацією. Ми провели цей захід на території Кіровоградської та Запорізької областей. Зараз вони виконують у повному складі завдання. І теж саме ми проведемо ще в деяких областях, тому потреба є”, – зазначив Галушкін.
Додамо
Під час брифінгу командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін заявив, що деякі з блокпостів у місті Києві найближчим часом можуть прибрати.