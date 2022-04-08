Командувач Сил ТрО заявив, що потреба у комплектуванні підрозділів тероборони ще є

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“Незважаючи на те, що велика кількість військовослужбовців стоїть в лавах територіальної оборони, потреба в комплектуванні підрозділів ще достатня, тобто вона є. Не всі бригади територіальної оборони встигли відмобілізуватися. Зараз ми провели такий захід у Херсонській бригаді, яка не встигла відмобілізуватися в місті Херсоні у зв’язку з окупацією. Ми провели цей захід на території Кіровоградської та Запорізької областей. Зараз вони виконують у повному складі завдання. І теж саме ми проведемо ще в деяких областях, тому потреба є”, – зазначив Галушкін.

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Під час брифінгу командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін заявив, що деякі з блокпостів у місті Києві найближчим часом можуть прибрати.