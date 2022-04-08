Деякі блокпости у Києві можуть прибрати - командувач сил ТрО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Деякі з блокпостів у місті Києві найближчим часом можуть прибрати. Про це під час брифінгу заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, передає кореспондент УНН.
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“Що стосується блокпостів міста Києва, звичайно, станом на теперішній час, деякі з блокпостів треба буде прибрати. Але це питання безперечно є компетенцією командувача угруповань військ з оборони Києва”, – заявив він.
Деталі
Галушкін також додав, що питання щодо розпуску або переформування сил ТрО наразі не є актуальним.
“Сили територіальної оборони, набуваючи спроможність, повинні бути готові виконувати завдання на всій території України разом із підрозділами Сухопутних чи інших військ. Це перше і головне завдання, незважаючи на область, у якій сформовані. Наше найголовніше завдання на зараз – це набувати, якомога більше спроможностей, умінь, навиків та ставати мобільнішими”, – додав командувач сил ТрО.
Доповнення
6 квітня Кабінет міністрів України розширив перелік дозволеної зброї для членів добровольчих формувань територіальних громад.
Раніше члени добровольчих формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю. Тепер їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.