Уряд розширив перелік дозволеної зброї для тероборони

Деталі

Уряд вніс до постанови від 29 грудня 2021 року № 1448 “Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 10, ст. 516) зміни.

Раніше члени добровольчих формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю. Тепер їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.

Так, згідно з документом:



стрілецька зброя — вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;



інші види озброєння — артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати”.



Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, який визнає добровольців територіальної оборони ЗСУ ветеранами війни.