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Командующий Воздушных сил показал работу зенитчиков, отражавших ночную атаку рф на Одессу

Киев • УНН

 • 251632 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал работу украинских зенитчиков, которые отражали ночную атаку российских войск на Одессу, передает УНН.

Цитата

"Сегодня ночью враг снова коварно ударил по Одессе! 30 из 33 воздушных целей уничтожено! На видео - боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг», которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины!" - написал Олещук в Telegram и показал видео.

Он также поблагодарил за меткость летчиков-истребителей и противовоздушную оборону Военно-морских сил.

Дополнение

Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

Офис Генерального прокурора показал последствия атаки врага на Одессу, где разрушен морвокзал и разгромлен вдребезги отель.

В результате ночной атаки рф на одессу есть погибший.

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