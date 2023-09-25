Командующий Воздушных сил показал работу зенитчиков, отражавших ночную атаку рф на Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал работу украинских зенитчиков, которые отражали ночную атаку российских войск на Одессу, передает УНН.
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"Сегодня ночью враг снова коварно ударил по Одессе! 30 из 33 воздушных целей уничтожено! На видео - боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг», которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины!" - написал Олещук в Telegram и показал видео.
Он также поблагодарил за меткость летчиков-истребителей и противовоздушную оборону Военно-морских сил.
Дополнение
Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.
Офис Генерального прокурора показал последствия атаки врага на Одессу, где разрушен морвокзал и разгромлен вдребезги отель.
В результате ночной атаки рф на одессу есть погибший.