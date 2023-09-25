Командувач Повітряних сил показав роботу зенітників, які відбивали нічну атаку рф на Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу українських зенітників, які відбивали нічну атаку російських військ на Одесу, передає УНН.
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"Сьогодні вночі ворог знову підступно вдарив по Одесі! 30 із 33 повітряних цілей знищено! На відео - бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь», які забезпечили цей результат!Дякую, воїни!" - написав Олещук у Telegram і показав відео.
Він також подякував за влучність льотчикам-винищувачам та протиповітряній обороні Військово-морських сил.
Доповнення
Окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.
Офіс Генерального прокурора показав наслідки атаки ворога на Одесу, де зруйновано морвокзал та розгромлений вщент готель.
Внаслідок нічної атаки рф на Одесу є загиблий.