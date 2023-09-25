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Командувач Повітряних сил показав роботу зенітників, які відбивали нічну атаку рф на Одесу

Київ • УНН

 • 251637 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу українських зенітників, які відбивали нічну атаку російських військ на Одесу, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі ворог знову підступно вдарив по Одесі! 30 із 33 повітряних цілей знищено! На відео - бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь», які забезпечили цей результат!Дякую, воїни!" - написав Олещук у Telegram і показав відео.

Він також подякував за влучність льотчикам-винищувачам та протиповітряній обороні Військово-морських сил.

Доповнення

Окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

Офіс Генерального прокурора показав наслідки атаки ворога на Одесу, де зруйновано морвокзал та розгромлений вщент готель.

Внаслідок нічної атаки рф на Одесу є загиблий.

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