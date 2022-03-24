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Командиры двух подбитых десантных кораблей рф в Бердянске оказались предателями Украины

Киев • УНН

 • 380585 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Командиры двух поврежденных десантных кораблей россии в Бердянске оказались предателями Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВМС ВС Украины.

Командиры двух подбитых десантных кораблей рф в Бердянске оказались предателями Украины

Цитата

"Командир БДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск, на момент измены был старшим помощником командира БДК "Константин Ольшанский",- говорится в сообщении.

Детали

В ВМС ВС Украины отметили, что сегодня все видели, как корабли ретировались из порта Бердянска. На "Саратове" пожар, сдетонировал БК. На "Новочеркасске" 3 погибших и 3 раненых.

"Вот, что бывает когда берешь на службу предателей. Они слабые, в 2014 году не устояли и взяли 30 сребреников, и сегодня благодаря их "профессионализму" у рашистов еще два БДК потеряли боеспособность. Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть немного отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае, приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска", - отметили в ВМС.

Дополнение

В Бердянске в захваченном рф порту украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".

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