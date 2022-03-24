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Командири двох підбитих десантних кораблів рф у Бердянську виявилися зрадниками України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Командири двох пошкоджених десантних кораблів росії у Бердянську виявилися зрадниками України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВМС ЗС України.

Командири двох підбитих десантних кораблів рф у Бердянську виявилися зрадниками України

Цитата

"Командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його "товариш" капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський",- йдеться в повідомленні.

Деталі

У ВМС ЗС України зазначили, що сьогодні всі бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На "Саратові" пожежа, здетонував БК. На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.

"Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, в 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому "професіоналізму" у рашистів ще два БДК втратили боєздатність. Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська", - зазначили у ВМС.

Доповнення

У Бердянську в захопленому рф порту українські захисники знищили російський десантний корабель "Орск".

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