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Команды Музычук не сумели выйти в Суперфинал онлайн Кубка наций по шахматам

Киев • УНН

 • 14177 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В рамках онлайн Кубке наций по шахматам состоялись два заключительных тура командного турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт FIDE.

Команды Музычук не сумели выйти в Суперфинал онлайн Кубка наций по шахматам

В заключительном, 10-м туре сборная России обыграла команду Индии - 2,5:1,5, Китай уступил США - 1,5:2,5, а сборная Европы сыграла вничью с командой "Остального мира" - 2:2.

Китай набрал наибольшее количество очков - 17, далее оказались США и Европа в обоих по 13 очков.

Примечательно, что сегодня две лучшие команды - Китай и США (по дополнительным показателям), встретятся в Суперфинале.

Заметим, что за команду Европы выступала наша Анна Музычук, а за "Остальной мир" - ее сестра Мария.

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