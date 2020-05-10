Команды Музычук не сумели выйти в Суперфинал онлайн Кубка наций по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В рамках онлайн Кубке наций по шахматам состоялись два заключительных тура командного турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт FIDE.
В заключительном, 10-м туре сборная России обыграла команду Индии - 2,5:1,5, Китай уступил США - 1,5:2,5, а сборная Европы сыграла вничью с командой "Остального мира" - 2:2.
Китай набрал наибольшее количество очков - 17, далее оказались США и Европа в обоих по 13 очков.
Примечательно, что сегодня две лучшие команды - Китай и США (по дополнительным показателям), встретятся в Суперфинале.
Заметим, что за команду Европы выступала наша Анна Музычук, а за "Остальной мир" - ее сестра Мария.