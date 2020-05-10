Команди Музичук не зуміли вийти у Суперфінал онлайн Кубку націй з шахів

У заключному, 10-му турі збірна Росії обіграла команду Індії - 2,5:1,5, Китай поступився США - 1,5:2,5, а збірна Європи зіграла внічию з командою "Решти світу" - 2:2.

Китай набрав найбільшу кількість очок – 17, далі опинилися США та Європа у обох по 13 очок.

Примітно, що сьогодні дві кращі команди - Китай і США (за додатковими показниками), зустрінуться в Суперфіналі.

Зауважимо, що за команду Європи виступала наша Анна Музичук, а за "Решту світу" – її сестра Марія.