Команда ЖК Scandia рассказала, как оформить квартиру в скандинавском стиле

Главным в оформлении является белый цвет. Его можно разбавить вкраплениями серого, синего, голубого, зеленого и других "естественных" цветов. Из декора можно использовать необычные, дизайнерские вещи или хенд-мейд. При этом выбор главного - сантехники - также должен соответствовать формату минимализма.

Обратить внимание стоит на новинки: подвесные, угловые и встроенные модели сантехники, которые будут стильным и эргономичным решением для ванной комнаты в скандинавском стиле.

Ванная в скандинавском стиле - это сочетание минимализма и функциональности, а, кроме того, светлой цветовой гаммы, преимущественно природных материалов и, по возможности, естественного света.

Гостиная, даже самая маленькая, будет выглядеть просторно, если она оформлена в скандинавском стиле. Главное правило интерьера такой комнаты - минимализм. Если говорить о цветовой гамме, то за основу лучше взять белый цвет. Его можно слегка дополнить мягкими пастельными оттенками и несколькими яркими акцентами, которые оживят гостиную.

Из мебели - только самое необходимое: диван, журнальный столик, пуфики или кресла, возможно, небольшая книжная полка или тумбочка.

Такая гостиная наполнит ваш дом уютом, и у вас всегда будет лишний повод, чтобы собраться вместе всей семьей!

В скандинавских странах на кухне принято проводить время за приготовлением вкусных блюд для всей семьи. Именно поэтому кухня в скандинавском стиле - это баланс между современностью и традициями.

Оформляя кухню в таком стиле, помните: белые стены обязательно нужно разбавлять яркими цветными элементами декора - такие контрасты получаются очень эффектными. Красочные элементы, цветные ковры, кухонная мебель и детали создадут на вашей кухне своеобразную энергетику и уют.

Именно скандинавский стиль для кухни подчеркнет размеры объемной комнаты или сделает визуально просторнее ее небольшую площадь. В оформлении используйте натуральные материалы, естественный свет, строгие формы и прохладную цветовую палитру. Что касается декора, обязательно украсьте подоконники горшками с живыми цветами, глиняными или плетеными элементами. На стены можно повесить картины, постеры или фотографии в рамочках.

Для оформления стен лучше использовать белую или бежевую штукатурку, краски выбирать в светло-голубых и светло-серых гаммах. Также для отделки можно использовать деревянные панели - это придаст квартире уюта. Для пола выбирайте паркетную доску или ламинат светлых оттенков. Тем более, что со временем вы сможете сделать более яркий акцент с помощью ковра или тканевой подстилки.

"Скандинавский интерьер - это интерьер для людей, которые думают, взвешивают, подбирают не цвет, а оттенки.

Они продумывают все до мелочей: каждый стул, подушку и другие аксессуары. В скандинавском интерьере каждый предмет интерьера отражает определенную черту характера жителя", - рассказала архитектор ЖК "Scandia" Татьяна Матлаш.

Напомним, в Броварах Киевской области, всего за 20 минут от центра Киева, строят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. Кроме жилых домов, в скандинавском городке будут собственные детские сады и школы, стадионы и спортклубы, детские и спортивные площадки, парк с озером и многое другое.