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Команда ЖК Scandia розповіла, як оформити квартиру в скандинавському стилі

Команда ЖК Scandia розповіла, як оформити квартиру в скандинавському стилі

Київ • УНН

 • 12751 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Декор в скандинавському стилі виглядає досить строго, стримано і скромно. Про це розповіла команда ЖК Scandia на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Головним в оформленні є білий колір. Його можна розбавити вкрапленнями сірого, синього, блакитного, зеленого і інших “природних” кольорів. З декору можна використовувати незвичайні, дизайнерські речі або хенд-мейд. При цьому вибір головного — сантехніки — також повинен відповідати формату мінімалізму.

Звернути увагу варто на новинки: підвісні, кутові і вбудовані моделі сантехніки, які будуть стильним і ергономічним рішенням для ванної кімнати в скандинавському стилі.

Ванна в скандинавському стилі — це поєднання мінімалізму і функціональності, а, крім того, світлої кольорової гамми, переважно природних матеріалів і, по можливості, природного світла.

Вітальня, навіть найменша, буде виглядати просторо, якщо вона оформлена в скандинавському стилі. Головне правило інтер’єру такої кімнати — мінімалізм. Якщо говорити про кольорову гаму, то за основу краще взяти білий колір. Його можна злегка доповнити м’якими пастельними відтінками і кількома яскравими акцентами, які пожвавлять вітальню.

З меблів — тільки найнеобхідніше: диван, журнальний столик, пуфи або крісла, можливо, невелика книжкова полиця або тумбочка.

Така вітальня наповнить ваш будинок затишком, і у вас завжди буде зайвий привід, щоб зібратися разом всією родиною!

У скандинавських країнах на кухні прийнято проводити час за приготуванням смачних страв для всієї родини. Саме тому кухня в скандинавському стилі — це баланс між сучасністю і традиціями.

Оформляючи кухню в такому стилі, пам’ятайте: білі стіни обов’язково потрібно розбавляти яскравими кольоровими елементами декору — такі контрасти виходять дуже ефектними. Барвисті елементи, кольорові килими, кухонні меблі та деталі створять на вашій кухні своєрідну енергетику і затишок.

Саме скандинавський стиль для кухні підкреслить розміри об’ємної кімнати або ж зробить візуально просторішою її невелику площу. В оформленні використовуйте натуральні матеріали, природне світло, строгі форми і прохолодну колірну палітру. Що стосується декору, обов’язково прикрасьте підвіконня горщиками з живими квітами, глиняними або плетеними елементами. На стіни можна повісити картини, постери або фотографії в рамочках.

Для оформлення стін краще використовувати білу або бежеву штукатурку, фарби вибирати в світло-блакитних і світло-сірих палітрах. Також для обробки можна використовувати дерев’яні панелі — це додасть квартирі затишку. Для підлоги вибирайте паркетну дошку або ламінат світлих відтінків. Тим більше, що з часом ви зможете зробити більш яскравий акцент за допомогою килима або тканинної підстилки.

“Скандинавський інтер’єр — це інтер’єр для людей, які думають, зважують, підбирають не колір, а відтінки.

Вони продумують все до дрібниць: кожен стілець, подушку і інші аксесуари. У скандинавському інтер’єрі кожен предмет інтер’єру відображає певну рису характеру мешканця”, — розповіла архітектор ЖК “Scandia” Тетяна Матлаш.

Нагадаємо, в Броварах Київської області, всього за 20 хв від центру Києва, будують один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia. Крім житлових будинків, в скандинавському містечку будуть власні дитячі садочки і школи, стадіони і спортклуби, дитячі та спортивні майданчики, парк з озером та багато іншого.

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