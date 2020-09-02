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"Колос" и "Десна" узнали соперников в отборе к Лиге Европы

Киев • УНН

 • 16798 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Два украинских клуба получили возможных соперников по третьему отборочному этапу Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Колос" и "Десна" узнали соперников в отборе к Лиге Европы

Если 17 сентября на выезде Ковалевский “Колос” преодолеет греческий “Арис” во втором квалификационном раунде турнира, то на следующем этапе команду ждет выездная встреча с “Риекой” (Хорватия). “Риека” прошлый сезон хорватского первенства завершила на третьей строчке.

Черниговская “Десна”, которая возьмет старт с этого раунда Лиги Европы, на выезде сыграет против победителя пары “Кукес” (Албания) — “Вольфсбург” (Германия).

Примечательно, что в прошлом розыгрыше Лиги Европы “Вольфсбург” вылетел от донецкого “Шахтера”. Клуб занял седьмое место по итогам прошлого сезона в немецкой Бундеслиге.

Также добавим, что стадия третьего раунда квалификации будет проходить с одного поединка, который состоится 24 сентября.

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