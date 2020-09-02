"Колос" и "Десна" узнали соперников в отборе к Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Два украинских клуба получили возможных соперников по третьему отборочному этапу Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Если 17 сентября на выезде Ковалевский “Колос” преодолеет греческий “Арис” во втором квалификационном раунде турнира, то на следующем этапе команду ждет выездная встреча с “Риекой” (Хорватия). “Риека” прошлый сезон хорватского первенства завершила на третьей строчке.
Черниговская “Десна”, которая возьмет старт с этого раунда Лиги Европы, на выезде сыграет против победителя пары “Кукес” (Албания) — “Вольфсбург” (Германия).
Примечательно, что в прошлом розыгрыше Лиги Европы “Вольфсбург” вылетел от донецкого “Шахтера”. Клуб занял седьмое место по итогам прошлого сезона в немецкой Бундеслиге.
Также добавим, что стадия третьего раунда квалификации будет проходить с одного поединка, который состоится 24 сентября.