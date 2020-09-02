"Колос" та "Десна" дізналися суперників у відборі до Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Два українські клуби отримали можливих суперників по третьому відбірковому етапі Ліги Європи УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Якщо 17 вересня на виїзді ковалівський “Колос” здолає грецький “Аріс” у другому кваліфікаційному раунді турніру, то на наступному етапі на команду чекає виїзна зустріч із “Рієкою” (Хорватія). “Рієка” минулий сезон хорватської першості завершила на третьому рядку.
Чернігівська “Десна”, яка візьме старт із цього раунду Ліги Європи, на виїзді зіграє проти переможця пари “Кукесі” (Албанія) — “Вольфсбург” (Німеччина).
Примітно, що минулого розіграшу Ліги Європи “Вольфсбург” вилетів від донецького “Шахтаря”. Клуб посів сьоме місце за підсумками минулого сезону в німецькій Бундеслізі.
Також додамо, що стадія третього раунду кваліфікації проходитиме з одного поєдинку, який відбудеться 24 вересня.