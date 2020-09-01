"Колос" усилился двумя игроками "Динамо" перед стартом в Лиге Европы

Срок аренды нападающего Евгения Исаенко и голкипера Владислава Кучерука в “Колосе” рассчитан до конца сезона 2020/2021.

21-летний вратарь Кучерук в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежный состав “Динамо” и дважды был включен в заявку первой команды “бело-синих”. Является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Украины U-20.

20-летний Исаенко — капитан молодежной команды “Динамо”, лучший бомбардир команды прошлого сезона (8 мячей в 16 матчах). Забил 4 гола за “Динамо” U-21 в первом туре молодежного чемпионата Украины текущего сезона.

Добавим, что за команду из Ковалевки, которая будет играть в квалификации Лиги Европы, на правах аренды также выступает “динамовский” полузащитник Евгений Смирный.