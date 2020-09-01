"Колос" підсилився двома гравцями "Динамо" перед стартом в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Двоє футболістів "Динамо" приєднаються до ковалівського ФК "Колос" на правах оренди, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Термін оренди нападника Євгенія Ісаєнка та голкіпера Владислава Кучерука в “Колосі” розрахований до кінця сезону 2020/2021.
21-річний воротар Кучерук у минулому сезоні провів 14 матчів за молодіжний склад “Динамо” та двічі був включений до заявки першої команди “біло-синіх”. Є чемпіоном світу 2019 року у складі збірної України U-20.
20-річний Ісаєнко — капітан молодіжної команди “Динамо”, найкращий бомбардир команди минулого сезону (8 м’ячів у 16 матчах). Забив 4 голи за “Динамо” U-21 у першому турі молодіжного чемпіонату України поточного сезону.
Додамо, що за команду з Ковалівки, яка гратиме в кваліфікації Ліги Європи, на правах оренди також виступає “динамівський” півзахисник Євгеній Смирний.