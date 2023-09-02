Коломойскому вручено подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем

СБУ, БЭБ и Офис Генпрокурора вручили олигарху подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 190 и 209 – речь идет о легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Ожидаем деталей. УНН будет информировать читателей о ходе ситуации.

Напомним

1 февраля текущего года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск у Коломойского дома. Расследование касается масштабных схем присвоения 40 млрд гривен на ПАО “Укрнафта” и ПАО “Укртатнафта”.

“Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО „Укрнафта“ и ПАО „Укртатнафта“. Установлено, что противоправные механизмы были совмещены с уклонением от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем”, — сообщили в СБУ.

Напомним, что ПАО “Укрнефть” является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО “Укртатнафта” — нефтеперерабатывающей. Собственное расследование касается вывода крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонения ими от уплаты налогов, создания безнадежной задолженности заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Правоохранители провели ряд обысков и следственных действий, по результатам которых топменеджменту ПАО “Укртатнафта” объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Следует отметить, в ноябре 2022 года на ставке Главнокомандующего было принято решение о принудительном отчуждении 5 стратегических предприятий на нужды военного времени, среди которых “Укрнафта” и “Укртатнафта”. Передачу отчужденных предприятий обеспечивала Служба безопасности, которая собственно и посетила сегодня Коломойского.